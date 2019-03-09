نيودلهي تنتظر رد بريطانيا على طلب تسليم جواهرجي هارب

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي (د ب أ)

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار، اليوم السبت أن الحكومة على علم أن الجواهرجي الهارب نيراف مودي موجود في لندن وتنتظر نيودلهي أن تستجيب الحكومة البريطانية لطلب تسليم.

كان كومار يرد على أسئلة بشأن تقرير جاء في صحيفة "تليجراف" اللندنية مفاده أن نيراف مودي المشتبه به في قضية اختلاس ملياري دولار من مصرف، يعيش في شقة في ويست إند بلندن.

وقال كومار: "لقد قدمنا طلبا للسلطات البريطانية في آب/أغسطس الماضي لتسليم نيراف مودي، ولكنها لم ترد بعد".

ويواجه الصائغان الثريان نيراف مودي وميهول شوكسي اتهاما بالتآمر مع موظفين ببنك بنجاب الوطني، الذي تديره الحكومة، للحصول على قروض تقدر بمليارات الدولارات من اتحاد مصارف.

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وسافر نيراف مودي –الذي ليس له صلة برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي- وشوكسي إلى الخارج في يناير ولم يعودا من حينها. ونفى كلاهما ارتكاب أي مخالفات.

وسألت الأحزاب الهندية المعارضة الحكومة بشأن كيفية تمكنهما من السفر فيما كانت التحقيقات جارية.

وتتعرض الحكومة أيضا للانتقاد للتأخر في إعادة شخص آخر ارتكب مخالفات مالية يدعى، فيجاري ماليا، وهو موجود أيضا في بريطانيا.

ونشرت صحيفة تلجراف مقطعا مصورا على الإنترنت، يظهر فيه مراسلها وهو يوجه في أحد شوارع لندن سؤالا لمودي،الذي ردعلى نحو متكرر قائلا: "آسف لا تعليق".

وقال كومار يوجد إجراءات للتسليم ولا يمكن أن تحدث على الفور، ببساطة لأن مودي شوهد في لندن.