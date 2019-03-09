رئيس الوزراء اللبناني يزور السعودية بعد غد الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض (د ب أ)

يصل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الرياض بعد غد الاثنين في زيارة رسمية إلى السعودية تعد الأولى له منذ تشكيل حكومته الحالية .

وقالت مصادر في العاصمة الرياض لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم السبت إن زيارة الحريري ستستمر لمدة يومين يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز .

وأضافت المصادر أن الحريري سيبحث خلال الزيارة "العديد من المواضيع الهامة، من بينها الوضع الداخلي اللبناني، وسيركز خلال المباحثات على الجانب الاقتصادي بسبب ما تعانيه لبنان من مشاكل اقتصادية".

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعلن مؤخرا أن السعودية ستساعد لبنان اقتصاديًا بمجرد تشكيل حكومة جديدة.