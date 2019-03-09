كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العثور على قذيفة هاون بحوزة أحد موظفي السفارة الأمريكية بمطار موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها تتوقع من وزارة الخارجية الأمريكية أن تفسر تصرفات أحد موظفيها، بعد العثور على قذيفة هاون في حقيبة أحد موظفي السفارة الأمريكية في مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية، اكتشاف قذيفة هاون في الأمتعة التابعة لموظف بالسفارة الأمريكية، بأنه محاولة للاستفزاز.

وقالت الوزارة، إن العامل بالسفارة ربما كان يحاول إدخال الذخائر إلى المطار عن عمد، مضيفة، أنهم يتوقعون من وزارة الخارجية الأمريكية شرح تصرفات موظفهم.