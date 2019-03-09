كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الهندي يسقط طائرة مسيرة باكستانية عند الحدود بين الدولتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر عسكرية، اليوم السبت، بأن الجيش الهندي أسقط طائرة تجسس من دون طيار تابعة لباكستان فوق ولاية راجستان قرب الحدود بين الدولتين.

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وتصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب غارة جوية هندية على منطقة باكستانية بكشمير، قالت نيودلهي إنها كانت تأوي مسلحين نفذوا هجوم الرابع عشر من فبراير الماضي، الذي قتل فيه 40 جنديا هنديا.

وردت باكستان بإسقاط مقاتلتين هنديتين واعتقال طيار، لكنها أطلقت سراحه في وقت لاحق، مما ساهم في تبديد التوتر.