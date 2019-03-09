كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة السويسرية: لن نساعد من قاتل مع "داعش" للعودة إلى الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "عرب نيوز" السعودية، نقلًا عن السلطات السويسرية، أن الحكومة السويسرية لن تقدم المساعدة للمواطنين البالغين الذين انضموا إلى الإرهابيين الذين يقاتلون في سوريا والعراق في جهودهم للعودة إلى سويسرا.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، ناشد المسؤولون مصالح الأمن القومي في تفسير هذا التحرك.

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وقال التقرير: "بالنسبة للحكومة، فإن الهدف النهائي واضح: أمن سويسرا وحماية سكانها من الأولويات العليا".

وأشارت السلطات السويسرية، كذلك، إلى أنها ستستخدم تدابير لمنع محاولات المتطرفين الجديدة للعودة إلى سويسرا.

يأتي هذا، بعد تقارير سابقة، تفيد بأن النمسا تعتزم سحب الحماية القنصلية لمواطنيها الذين قاتلوا إلى جانب "داعش"، وتناقصت طلبات الاستئناف لاستعادة مقاتلي "داعش" الذين تم أسرهم.