كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تتهم وزير الصناعة الفنزويلي بانتهاك عقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الأمريكية، توجيه اتهامات جنائية لوزير في حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فيما يتعلق بانتهاك عقوبات فُرضت قبل عامين عندما كان الوزير متهماً بتهريب المخدرات.

واتُهم وزير الصناعة الفنزويلي طارق زيدان العيسمي، أمس الجمعة، بالالتفاف على العقوبات التي فُرضت في فبراير 2017 عبر توظيف شركات أمريكية لتوفير خدمات الطائرات الخاصة، بما في ذلك رحلة من روسيا إلى فنزويلا في 23 فبراير.

ووجهت الحكومة الأمريكية أيضاً اتهامات جنائية إلى رجل الأعمال سامارك خوسيه لوبيز بيلو، الذي فرض عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أيضاً عقوبات كشريك للوزير، ضمن متهمين آخرين.

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ولم يتسن حتى الآن التواصل مع محامي للعيسمي السوري الأصل، كما لم يرد حتى الآن محامي لوبيز بيلو على طلب للتعليق.

ولم ترد أيضاً وزارة الإعلام في فنزويلا على طلب تعقيب.

ويواجه العيسمي ولوبيز بيلو، اللذان يبلغان من العمر 44 عاماً، خمسة اتهامات بالالتفاف على العقوبات وانتهاك قانون للمخدرات معني باستهداف الأشخاص الذين يُعتقد بأنهم يهددون المصالح الاقتصادية والسياسة الخارجية الأمريكية.

وتصل العقوبة القصوى لكل اتهام منها إلى السجن لمدة ثلاثين عاماً.