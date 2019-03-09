كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن: مؤشرات جديدة على إطلاق كوريا الشمالية لتجربة صاروخية وشيكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت صور الأقمار الصناعية نشاطًا جديدًا في منشأة صاروخية في كوريا الشمالية اليوم، مما يزيد من احتمال قيامها بإعداد عملية إطلاق تجربة صاروخية بعد قمة هانوي الفاشلة التى تثير مخاوف توقف الحوار مع الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، تشير الصور التي حللها الخبير جيفري لويس، من المعهد الأمريكي للدراسات الدولية في ميدلبري، ونشرت اليوم السبت، في حسابه على موقع تويتر، إلى حركة ما يسمى محطة البحث والتطوير في سانوم-دونج، الواقعة في منطقة ريونج سونج في بيونج يانج.

Advertisements

كما تظهر الصور تركيز عدداً من المركبات أمام مركز التجميع وقطار ورافعات متوقفة تم نصبها في مركز التحميل القريب، المستخدم لنقل المقذوفات والمكونات.

ويبدو أن الصور تؤكد ما أخبر به مدير إدارة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية سوه هون، عن مجموعة من أعضاء البرلمان يوم الخميس الماضي: أن كوريا الشمالية ربما تستعد لإطلاق صاروخ جديد.