قضية اختطاف الطفلة وسط حيها..والدها:”لا جديد في قضيتها..سننهار”

لازالت أسرة الطفلة زينب المختطفة تنتظر خبرا عن فلذة كبدها التي اختفت، يوم الاثنين الماضي، في ظروف غامضة.

وقال والد الطفلة المختطفة، في حديثه مع “اليوم24″، اليوم الأحد: “لا جديد في قضية اختطاف طفلته زينب والتي تبلغ 6 سنوات من عمرها”.

وأوضح أن “والدتها وباقي أفراد العائلة منهارون تماما، خاصة وأنه لا أخبار في القضية”.

وترجح أسرة الطفلة زينب، التي تقطن بالمدينة العتيقة بالدار البيضاء فرضية اختطافها من طرف امرأة، بعدما كانت زينب تلعب بالقرب من منزلها، خاصة وأن كاميرا أحد المحلات التقطت امرأة ورفقتها الطفلة ودراجتها الهوائية.

وكانت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية بأنفا، التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، فتحت تحقيقا معمقا في قضية اختفاء طفلة من وسط حييها الذي تقطن به داخل المدينة القديمة.