الرجاء يستعيد لاعبا بارزاً قبل”موقعة” حسنية أكادير القارية

تلقى باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء الرياضي، خبراً ساراً قبل مباراة حسنية أكادير، بالجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكفندرالية الإفريقية لكرة القدم، بعودة عبد الجليل جبيرة إلى التداريب.

جبيرة، الذي غاب عن فريقه خلال أبرز المباريات المحلية والقارية الأخيرة، يتدرب مع المجموعة، في انتظار تأكيد تأهيله إلى المباراة المقبلة التي ستجمع النسور الخضر بغزالة سوس، بمركب الأمير مولاي عبد الله، لحساب المنافسات الإفريقية.

وعانى الرجاء الرياضي من غياب أبرز لاعبيه الأساسيين بالفترة الأخيرة بداعي الإصابة، ويتعلق الأمر بكل من سند الورفلي، ومحمود بنحليب، وعمر بوطيب، وجبيرة، قبل أن تبدأ المجموعة في استعادة عناصرها.

يشار، إلى أن النسور الخضر فشلوا في تحقيق الفوز منذ انطلاق دور المجموعات لكأس “الكاف”، حيث تعادلوا في أكادير، ثم أمام أوتوهو الكونغولي، ونهضة بركان، مقابل هزيمة واحدة في ذهاب مباراتهم أمام رجال منير الجعواني.