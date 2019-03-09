العثماني: الأغلبية الحالية أقل “الزوابع” مقارنة مع حكومات الـ20 سنة الماضية

مرة أخرى، حرص سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على التأكيد على أن أغلبيته الحكومية بخير.

وقال العثماني صباح اليوم السبت، في افتتاح المؤتمر الوطني الثالث لجمعية “محامون من أجل العدالة: “ستسمعون الانقسام، أقول لكم، إن الاختلاف طبيعي، ونحن مختلفون في بعض الأمور لا نسمح أن يقع شرخ في العمل”.

وأضاف: “الأمور الخلافية نجد لها حلا، وأغلبيتنا تسير بطريقة عادية، وربما أحسن أغلبية من جميع الأغلبيات الحكومية في العقدين الماضيين، أغلبيتنا عرفت أقل الزوابع الى حد الساعة”.

وقال أيضا، “لا يلوح في الأفق أن هناك إشكالات قوية، وداخل كل حزب هناك اختلاف في وجهات النظر”.

ويرى رئيس الحكومة أن قوة النقاش أمر إيجابي، وقال في هذا الصدد: “برودة النقاش لا تفيد الحياة السياسية، يجب أن نمس عمق الإشكال”.