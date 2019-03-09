“مقدم” في حالة سكر يتسبب في حادثة سير خطيرة والضحية أستاذ جامعي بطنجة

تسبب عون سلطة كان في حالة سكر ليلة الجمعة/السبت، أمام ولاية الجهة بطنجة، في حادثة سير خطيرة بعد اصطدام سيارتين وانقلاب الأخرى رباعية الدفع.

وحسب مصادر مطلعة “اليوم 24″، فإن الحادث تسبب في جروح بليغة لعون السلطة برتبة (مقدم)، وإصابة أستاذ بجامعة عبد الملك السعدي طنجة، بإصابات خطيرة على مستوى اليد، وتم نقل المصابين في حالة حرجة إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي الإسعافات الضرورية.

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فيما أضافت مواقع إخبارية محلية، أنه سبقت متابعة نفس عون السلطة، أمام المحكمة الإبتدائية بطنجة، في قضية السياقة تحت تأثير الكحول، والتسبب في حادثة سير.

وتشهد مدينة طنجة، ارتفاعا في حوادث السير، بسبب تهور بعض السائقين، وعدم احترام إشارات المرور، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام حق الأسبقية، والسياقة تحت تأثير الكحول، والسرعة المفرطة.