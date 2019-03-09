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كشفت الإدارة الأمريكية عن تقرير بقائمة الهدايا التي توصل بها الرئيس، دونالد ترامب، وأسرته، خلال سنته الأولى في البيت الأبيض 2017، والتي حملت هدايا عديدة، لاسيما من قادة دول الخليج، فيما غاب عنها المغرب، بخلاف التعمل مع أسلاف ترامب.
وكان تقرير سابق لمكتب البروتوكول في وزارة الخارجية الأمريكية قد كشف أن الملك محمد السادس قد قدم للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال 2016 أغلى هدية ضمن الهدايا التي قدمت له من طرف الملوك ورؤساء الدول، وهي عبارة عن مجوهرات مزينة بالألماس والياقوت، وحقيبة يد من الذهب والزمرد، ومجوهرات أخرى بلغت قيمتها 101,200 دولار أمريكي، كما قدم لسلفه جورج بوش الإبن هدايا بقيمة 20 ألف دولار.
ووفقا للتقرير الجديد والذي نشر قبل يومين، فقد تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأسرته هدايا تبلغ قيمتها أكثر من 140 ألف دولار خلال العام الأول له في البيت الأبيض.
ووفقا لشبكة NBC News الأمريكية، فقد جاءت الصين والسعودية من بين المانحين “الأكثر سخاء”، حيث منح الرئيس الصيني شي جين بينغ ترامب والسيدة الأولى ميلانيا أغلى هديتين في عام 2017، وهي عبارة عن لوحة خط مزخرف، وصندوق هدايا بقيمة 14400 دولار، ومجموعة أوان خزفية تضم أطباقا طبِع عليها المنزل الوردي.
وحصل ترامب على هدايا من السعوديون ودول الخليج بقيمة 24120 دولار، وتضمنت الهدايا قلادة مرصعة بالياقوت والزمرد بقيمة 6400 دولار، قدمها العاهل السعودي الملك سلمان، بجانب نموذج لطائرة مقاتلة مطلية بالذهب بقيمة 4850 دولار من ولي عهد البحرين.
وقدم ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، تمثالا برونزيا لثلاثة من حيوانات المها بقيمة 3700 دولار، كما وصل لترامب من الشيخ صباح الأحمد الجابر، أمير الكويت، مجموعة عملات مطلية بالذهب بقيمة 1610 دولارات.
وأرسلت سلطنة عمان عطرا “ملكيا” محمولا في حقيبة من جلد الزواحف بقيمة 1260 دولارا.
كانت هذه تفاصيل خبر عكس أسلافه.. ترامب لم يتلق هدايا من الملك محمد السادس..والصين والسعودية من المانحين “الأكثر سخاء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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