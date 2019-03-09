عكس أسلافه.. ترامب لم يتلق هدايا من الملك محمد السادس..والصين والسعودية من المانحين “الأكثر سخاء”

كشفت الإدارة الأمريكية عن تقرير بقائمة الهدايا التي توصل بها الرئيس، دونالد ترامب، وأسرته، خلال سنته الأولى في البيت الأبيض 2017، والتي حملت هدايا عديدة، لاسيما من قادة دول الخليج، فيما غاب عنها المغرب، بخلاف التعمل مع أسلاف ترامب.

وكان تقرير سابق لمكتب البروتوكول في وزارة الخارجية الأمريكية قد كشف أن الملك محمد السادس قد قدم للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال 2016 أغلى هدية ضمن الهدايا التي قدمت له من طرف الملوك ورؤساء الدول، وهي عبارة عن مجوهرات مزينة بالألماس والياقوت، وحقيبة يد من الذهب والزمرد، ومجوهرات أخرى بلغت قيمتها 101,200 دولار أمريكي، كما قدم لسلفه جورج بوش الإبن هدايا بقيمة 20 ألف دولار.

ووفقا للتقرير الجديد والذي نشر قبل يومين، فقد تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأسرته هدايا تبلغ قيمتها أكثر من 140 ألف دولار خلال العام الأول له في البيت الأبيض.