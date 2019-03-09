هذه هي القائمة النهائية للوداد قبل موقعة الأسيك أبيدجان

كشف فوزي البنرزتي، عن قائمته الرسمية لمباراة الوداد الرياضي وأسيك ميموزا الإيفواري، في مباراة الجولة الخامسة من دور مجموعات “تشامبيونز ليغ”، والتي ستقام، مساء اليوم السبت، على أؤضيى ملعب فيليكس هوفيت بوانيي.

وسجلت القائمة عودة اللاعب غابرين أوكيشيكوو، في حين يواصل ويليام جيبور وأنس الأصبحي ونعيم أعراب غيابهم عن القائمة القارية، بسبب اختيارات المدرب البنزرتي.

هذا وجاءت باقي الأسماء كالاتي:

رضى التكناوتي

بدرالدين بنعاشور

صلاح الدين السعيدي

عبد اللطيف نصير

محمد الشيخ

أشرف داري

إبراهيم النقاش

محمد أوناجم

بدر كادارين

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ميشيل باباتوندي

إسماعيل الحداد

حمزة السطيح

زهير الواسطي

وليد الكرتي

أمين تغزوي

أيمن الحسوني

زهير المترجي

زكرياء العملود

يحي جبران

غابرييل أوكيشيكوو