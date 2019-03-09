4 فرق بارزة تتصارع على التعاقد مع زيدان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن 4 فرق أوروبية كبيرة أبدى اهتمامها في التعاقد مع المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، بعد نجاحه مع ريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الأندية الكبيرة في أوروبا أصيبت بجنون التعاقد مع زيدان في الموسم المقبل، بعد أن نجح المدرب الفرنسي في حصد لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية مع الميرنغي.

وأكدت الصحيفة أن زيدان الآن على طاولة كل من يوفنتوس، ريال مدريد، باريس سان جيرمان وتشيلسي.

وأشارت إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اتصل بزيدان لإقناعه بالعودة إلى قيادة الفريق في الموسم المقبل، عقب النتائج الكارثية في الموسم الحالي.

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وأفادت بأن مسألة تولي زيدان تدريب تشيلسي هي الأكثر تعقيدًا، لأن النادي معاقب بعدم إبرام صفقات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين.

ويسعى ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، إلى التعاقد مع زيدان لحل أزمة تراجع نتائج الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشددت الصحيفة على أن عودة المدرب الفرنسي إلى يوفنتوس هي المسألة الأكثر سخونة، خاصة أنه سيعيد الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أن ثنائية زيدان ورونالدو نجحت في قيادة الريال لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية من 2016 وحتى 2018.