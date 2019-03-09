نبض_الشبكة: شعارات ساخرة ضد #العهدة_الخامسة بالجزائر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خرج مئات الآلاف من الجزائريين أمس الجمعة، معلنين رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وتعتبر هذه التظاهرات هي الأكبر التي تشهدها الجزائر منذ 28 عامًا، وكانت جميعها بطابع سلمي، مليئة بالأعلام الجزائرية والنداءات بإسقاط عهدة بوتفليقة الخامسة.

ونادى المحتجون بشعارات مختلفة، منها لافتات كتب عليها "بوتفليقة.. ارحل"، وقال آخرون أن الجزائر جمهورية وليست مملكة أحد، ويجب إسقاط العصابات التي تحكم قبل إجراء الانتخابات.

ويتفنن الجزائريون في خطّ شعاراتهم والعبارات التي يرفعونها خلال التظاهرات، وأتت بعض اللوحات بطابع فنيّ وأخرى أخذت بعدًا لغويا، والبعض الآخر فكاهي وساخر، إذ قال أحد المتظاهرين موجهًا كلامه لبوتفليقة "ربي حلّل 4 حرام عليك 5"، وتلك إشارة إلى عهدة بوتفليقة الخامسة.

Advertisements

(مواقع التواصل الاجتماعي)

وكتب آخر أنه يقدّم آخر عرضًا بمبلغ مالي كبير لمن يأتي بالرئيس كيًا كان أو ميتًا، في إشارة منه إلى غموض حالته الصحية، واستحالة عودته أو الوصول إليه حتى.

(مواقع التواصل الاجتماعي)

ورفع آخرون لافتة تقول إنه يجب على كرسي الحكم الجديد أن يكون من نوع الطناجر "تيفال" كي لا يلتصق الرئيس به كما حدث مع بوتفليقة.

(مواقع التواصل الاجتماعي)

ورفع متظاهر آخر لافتة تقول إنه حتى ريال مدريد خرج من دوري الأبطال، اخرج أنت أيضًا يا بوتفليقة "بليز".