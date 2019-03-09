عائلتان مقدسيّتان تهدمان منزليهما بأوامر الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شرعت عائلة الجعابيص المقدسية، اليوم السبت، بهدم منزلها ذاتيًا في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس، والتي أخطرتها بقرار الهدم بحجة عدم الترخيص والبناء غير القانوني.

ولجأت عائلة الجعابيص إلى هدم منزلها ذاتيًا تجنبًا لدفع بدل أجرة هدم لآليات بلدية الاحتلال في المدينة.

في السياق، واصلت عائلة المواطن عطا الله عليوات، اليوم، عملية هدم منزلها الكائن في بلدة سلوان، والتي كانت شرعت بها، مساء أمس، الجمعة، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس، بحجة البناء دون ترخيص.

وحسب صاحب المنزل عليوات فإن بلدية الاحتلال أصدرت قرارا يقضي بهدم المنزل، رغم محاولته خلال السنوات الماضية ترخيصه، ودفع غرامات مالية بلغت قيمتها حوالي 100 ألف شيكل، علمًا بأنّ مساحة المنزل تبلغ 80 مترا مربعا، وتم تشييده قبل 8 سنوات، بعد هدم منزله الأول، وتعيش في المنزل أسرة مكونة من سبعة أنفار.