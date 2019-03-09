انت الان تتابع تفاصيل خبر "حماس" توافق على إجراء انتخابات بإشراف حكومة وحدة وطنية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 02:39 مساءً - أبلغت حركة "حماس" رئيسَ لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، قبولها بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف حكومة وحدة وطنية.

وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، السبت: إن حركته "أبلغت ناصر، في زيارته الأخيرة لقطاع غزة، موافقتها على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بإشراف حكومة وحدة وطنية، على أن يتم التوافق فيما بعد على إجراء انتخابات للمجلس الوطني".

وشدد القانوع في تصريح لوكالة "الأناضول" على أن حركته مستعدة لتطبيق اتفاق المصالحة الذي وقعته مع حركة "فتح" في العام 2011، ومنفتحة على كل الحلول التي تخدم الشعب الفلسطيني.

المتحدث باسم حركة حماس أشار إلى أن الحركة تنتظر رداً من الرئيس محمود عباس، على موقفها من إجراء الانتخابات الذي أبلغته لرئيس لجنة الانتخابات المركزية.

والخميس، التقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وفداً من لجنة الانتخابات الفلسطينية برئاسة حنّا ناصر، في قطاع غزة.

Advertisements

وكان الوفد قد وصل إلى القطاع، الأربعاء، في زيارة استمرت يومين؛ لبحث ملف الانتخابات التشريعية (النيابية) مع حماس.

ويُعدّ ملف الانتخابات مثار خلاف بين حركتي فتح وحماس؛ حيث تطالب الأولى بتنظيم انتخابات تشريعية في أراضي السلطة (الضفة الغربية وقطاع غزة)، في حين تصرّ حماس على تنظيم انتخابات شاملة؛ تشمل "الرئاسة"، والمجلس الوطني الذي يمثّل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين.

جدير بالذكر أن الرئيس محمود عباس أعلن، في 22 ديسمبر الماضي، أن المحكمة الدستورية في رام الله قرّرت حلّ المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.

ورفضت حماس قرار المحكمة آنذاك، واعتبرته "غير قانوني، ويهدف إلى تعزيز تفرّد الرئيس عباس بالسلطة".

ويسود الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس منذ عام 2007، ولم تُفلح وساطات واتفاقيات عديدة في إنهائه.

وآخر اتفاق للمصالحة وقعته الحركتان كان بالقاهرة، في 12 أكتوبر 2017، لكنه لم يطبَّق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس في أثناء فترة حكمها للقطاع.