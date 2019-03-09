انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 قتلى في تفجير دراجة مفخخة بجرابلس السورية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 02:39 مساءً - قُتل 3 أشخاص جراء تفجير دراجة نارية مفخخة عن بعد، أثناء محاولة تفكيكها في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر محلية، اليوم السبت، أن قوات الأمن لاحظت، الليلة الماضية، وجود دراجة نارية مفخخة مركونة في المدينة التي جرى تطهيرها من عناصر تصنهفا أنقرة "إرهابية".

وهرع ثلاثة من خبراء تفكيك المتفجرات في الشرطة المحلية إلى الموقع لإبطال مفعولها، لكن تفجير العبوة الناسفة أثناء محاولة تفكيكها أدى إلى مصرعهم، فضلاً عن إصابة شخص بجروح.

وفي 21 فبراير المنصرم، قُتل 5 من خبراء تفكيك المتفجرات من الشرطة المحلية التابعة للجيش "السوري الحر"، في تفجير سيارة جاءت إلى المنطقة من مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا".