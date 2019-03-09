شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات تلتهم 30 منزلا باستراليا والان نبدء بالتفاصيل
وأدت موجة حارة قياسية إلى جعل مطلع مارس الأكثر حرارة في الثلث الجنوبى من البلاد منذ بدء تسجيل البيانات فى بلد عرضة للحرائق المميتة بسبب وعورة التضاريس فيها وارتفاع درجات الحرارة فى الصيف ووجود أشجار الكافور سريعة الاشتعال.
وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ فى ولاية فيكتوريا إن حرائق الغابات أحرقت أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضى عبر الولاية منذ بداية مارس.
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