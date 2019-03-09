اردوغان يفتتح موقعا آثريا عمره 12 ألف عام

الخليج 365/ بغداداعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ان مرور الزمن يوضح كيف أن "الأراضي التي نعيش عليها كانت مهدا لا مثيل له للحضارات والتاريخ والثقاف"، مبينا إن تركيا متحف مفتوح.

واكد أردوغان أمس الجمعة، خلال مراسم افتتاح موقع "غوبكلي تبه" الأثري في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، "على أهمية هذا الموقع"، موضحا ان "اكتشافه يتطلب إعادة كتابة تاريخ البشرية".

واضاف أن "الموقع أصبح "مرجعا جديدا يوضح عمق جذور حضارات الأناضول"، مشيرا الى أن "غوبكلي تبه يحمل أهمية كبيرة للعديد من العلوم، على رأسها الآثار والأنثروبولوجيا وعلم تاريخ الأديان".



وكشف أن "عدد السياح القادمين إلى تركيا سنويا وصل إلى 46 مليون سائح، وأن البلاد تستهدف رفعه إلى 70 مليون سائح سنويا بحلول عام 2023، وهو ما ستسهم فيه المواقع الأثرية من قبيل غوبكلي تبه".

ويعد "غوبكلي تبه" في ولاية شانلي أورفة، أقدم معبد في التاريخ، ويعود تاريخه إلى العصر الحجري قبل 12 ألف عام، وأدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" العام الماضي في قائمة التراث العالمي.

