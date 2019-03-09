الجيش اليمني يطوق الحوثيين في رازح.. والتحالف ينفذ ثامن إنزال لحجور

تمكنت قوات الجيش اليمني، السبت، من تطويق مليشيا الحوثي الانقلابية في ثلاث مناطق بجبهة رازح في صعدة، فيما نفذت قوات التحالف العربي ثامن عملية إنزال لقبائل حجور في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن وحدات من اللواء السابع أحكمت الخناق على المليشيات الحوثية المدعومة من إيران المتمركزة في قرى "شعبان وغُمار ومعتق العتم" التابعة لمديرية رازح.

وأضاف الموقع أن "الجيش الوطني قصف مواقع لمليشيا الحوثي في جبل بني معين وآل علي، أدى إلى تدمير ثلاثة مدافع بالكامل بينما سقط قتلى وجرحى من عناصرها الموجودين في الأماكن المستهدفة".

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وتزامنت المعارك مع تمكن الفرق الهندسية لنزع الألغام من تطهير منطقة "مسن القد" من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وانتشال 115 عبوة ناسفة ولغما.

وفي محافظة حجة، نفذت قوات التحالف العربي ثامن عملية إنزال لقبائل حجور التي تخوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر قبلي لـ"العين الإخبارية" إن التحالف أنزل كميات من الأدوية والأسلحة والذخائر، وذلك من أجل مساعدتهم على التصدي للعدوان الحوثي.