زعيمة المعارضة: لا حل في إيران مع وجود نظام الملالي

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زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي
قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، إنه لا حل للمشاكل في إيران مع استمرار حكم نظام الملالي للبلاد، وإن قمع الشعب الإيراني سيمنى بالفشل، مؤكدة الشعب الإيراني يطالب بتغيير سياسي أساسي، متهمة النظام الإيراني بممارسة سياساته المدمرة من قمع المجتمع الإيراني وإثارة الحروب والتدخل المدمر في المنطقة، وغسل الأموال، والإرهاب في أوروبا وأمريكا ونهب أموال الشعب الإيراني، جاء ذلك خلال مسيرة احتجاجية ضد النظام الإيراني في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان "تجمع ومسيرة لإيران حرة"، شارك فيها مئات من أبناء الجالية الإيرانية، دعما للانتفاضة الإيرانية.
وتظاهر مئات من المعارضين الإيرانيين، في واشنطن، أمس الجمعة، لإدانة ما وصفوه بـ"الفظائع"، التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، مطالبين بتغيير النظام، ورفع المحتجون أعلاما وصورا لزعيمة المعارضة الإيرانية، منادين بتغيير النظام الآن، وقال مهندس إيراني-أمريكي يدعى مايكل باسي، إن "النظام الإيراني يرتكب فظائع
وتظاهر مئات من المعارضين الإيرانيين، في واشنطن، أمس الجمعة، لإدانة ما وصفوه بـ"الفظائع"، التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، مطالبين بتغيير النظام، ورفع المحتجون أعلاما وصورا لزعيمة المعارضة الإيرانية، منادين بتغيير النظام الآن، وقال مهندس إيراني-أمريكي يدعى مايكل باسي، إن "النظام الإيراني يرتكب فظائع ضد شعبه. إيران دمرها النظام"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت مينا انتظاري: "نريد الفصل بين الدين والدولة، نريد الحرية للشعب"، مشيرة إلى أنها أمضت 7 سنوات في المعتقل في إيران كسجينة سياسية، وهي تعيش حاليا في أريزونا.
وانتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أكثر من مناسبة غياب الحريات في إيران وكذلك التأثير الإيراني الذي تعتبره مزعزع للأمن في منطقة الشرق الأوسط. وأعاد ترامب مؤخرا فرض عقوبات على طهران لخنق الاقتصاد.
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