انت الان تتابع زعيمة المعارضة: لا حل في إيران مع وجود نظام الملالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، إنه لا حل للمشاكل في إيران مع استمرار حكم نظام الملالي للبلاد، وإن قمع الشعب الإيراني سيمنى بالفشل، مؤكدة الشعب الإيراني يطالب بتغيير سياسي أساسي، متهمة النظام الإيراني بممارسة سياساته المدمرة من قمع المجتمع الإيراني وإثارة الحروب والتدخل المدمر في المنطقة، وغسل الأموال، والإرهاب في أوروبا وأمريكا ونهب أموال الشعب الإيراني، جاء ذلك خلال مسيرة احتجاجية ضد النظام الإيراني في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان "تجمع ومسيرة لإيران حرة"، شارك فيها مئات من أبناء الجالية الإيرانية، دعما للانتفاضة الإيرانية.

وتظاهر مئات من المعارضين الإيرانيين، في واشنطن، أمس الجمعة، لإدانة ما وصفوه بـ"الفظائع"، التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، مطالبين بتغيير النظام، ورفع المحتجون أعلاما وصورا لزعيمة المعارضة الإيرانية، منادين بتغيير النظام الآن، وقال مهندس إيراني-أمريكي يدعى مايكل باسي، إن "النظام الإيراني يرتكب فظائع

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