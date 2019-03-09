الان تتابع الجيش اليمني يقترب من تحرير مركز محافظة صعدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قال محافظ صعدة، اللواء هادي طرشان الوائلي، اليوم، إن قوات الجيش اليمني أصبحت على بعد أقل من 30 كيلومترًا فقط عن مركز المحافظة.
مضيفا أن قوات الجيش حققت تقدما كبيرًا في جبهة الصفراء، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية، تمكنت خلالها من التقدم نحو مركز المحافظة، الذي ما يزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بحسب ما ذكر موقع “سبتمبر نت” المحلي.
وأكد اللواء طرشان، خلال اجتماع اللجنة الأمنية في المحافظة، على أهمية تعزيز التواجد الأمني في المناطق المحررة بالمحافظة لضمان إعادة تفعيل مؤسسات الدولة التابعة للحكومة الشرعية، وإعادة الانتشار الأمني فيها.
فيما تشهد ثماني مديريات من محافظة صعدة، معارك عنيفة، مع المليشيا الحوثية، حقق خلالها الجيش الوطني تقدمًا كبيرًا في طريقه لتحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية.
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