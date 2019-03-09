العاهل الأردني يتوجه إلى واشنطن في زيارة رسمية

توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من رؤساء وأعضاء لجان الكونجرس وكبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سيبحث العاهل الأردني سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين عمان وواشنطن، وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية، خصوصا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وتأتي زيارة الملك عبدالله الثاني عقب الانتخابات النصفية للكونجرس التي جرت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

Advertisements

وكان العاهل الأردني بحث العام الماضي مع الرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو في العاصمة واشنطن علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وبعد أن وصل الرئيس ترامب إلى السلطة في عام 2017، كان الملك عبدالله الثاني أول زعيم عربي يزور واشنطن، وذلك في 30 يناير/كانون الثاني 2017، وعقد محادثات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وناقش الزعيمان خلال الزيارة الملفات المتعلقة بالشرق الأوسط وجهود محاربة تنظيم داعش ومكافحة الإرهاب.