اخبار العالم

اختطاف شابة أردنية من سيارة والدها بعد توقفه للصلاة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تقدم وافد أردني إلى مخفر شرطة الفنطاس في الكويت ، وأبلغ باختطاف ابنته البالغة من العمر 16 عاما.

ووفقا لما اوردته صحيفة الرأي الكويتية قال الاردني في شكواه انه ترك ابنته في السيارة ، وذهب لاداء صلاة الجمعة ، لم يجدها بعد الصلاة.

وبينت الصحيفة  :  أوقف الاردني سيارته مقابل سوق وترجل منها قاصدا أداء صلاة الجمعة في أحد المساجد تاركا خلفه زوجته وبناته الثلاث ، وعند عودته لم يجد فيها احد ، وبعد مرور وقت قصير عادت زوجته واحد ابنتيه ، وأبلغته أنهن توجهن للتبضع من أحد المحلات القريبة، وأن ابنته الأخرى بقيت في السيارة.

وسجلت الاجهزة الامنية الكويتية القضية على انها قضية خطف ، وبدأت التحقيقات في الحادثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختطاف شابة أردنية من سيارة والدها بعد توقفه للصلاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا