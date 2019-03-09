اختطاف شابة أردنية من سيارة والدها بعد توقفه للصلاة

تقدم وافد أردني إلى مخفر شرطة الفنطاس في الكويت ، وأبلغ باختطاف ابنته البالغة من العمر 16 عاما.
ووفقا لما اوردته صحيفة الرأي الكويتية قال الاردني في شكواه انه ترك ابنته في السيارة ، وذهب لاداء صلاة الجمعة ، لم يجدها بعد الصلاة.
وبينت الصحيفة : أوقف الاردني سيارته مقابل سوق وترجل منها قاصدا أداء صلاة الجمعة في أحد المساجد تاركا خلفه زوجته وبناته الثلاث ، وعند عودته لم يجد فيها احد ، وبعد مرور وقت قصير عادت زوجته واحد ابنتيه ، وأبلغته أنهن توجهن للتبضع من أحد المحلات القريبة، وأن ابنته الأخرى بقيت في السيارة.
وسجلت الاجهزة الامنية الكويتية القضية على انها قضية خطف ، وبدأت التحقيقات في الحادثة.
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