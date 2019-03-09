قطر خلال أسبوع.. تحركات على مستوى دولي لمحاكمة تنظيم الحمدين

شهدت الأيام الماضية تحركات حول العالم لمحاكمة تنظيم "الحمدين" وقناة "الجزيرة" القطرية الناطقة باسمه على انتهاكاتهما وجرائمهما الحقوقية والأخلاقية.

وخلال هذا الأسبوع، تقدمت أسماء ريان، زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني حفيد مؤسس قطر بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد نظام "الحمدين" جراء تنكيله بزوجها وسجنه وانتهاك حقوقها وأسرتها.

ودعا نشطاء مصريون المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاك قطر للسيادة الليبية، ودعمها للإرهاب في ليبيا ومصر.

من جانبها، هددت باسمة الغصين مستشارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط قناة "الجزيرة" باللجوء إلى القضاء بعد أن أخلت باتفاقها المادي معها، وتهربت من سداد نحو ثلثي المستحقات المتفق عليها معها.

كما دعا قيادي في الحزب الحاكم بموريتانيا الحكومة إلى رفع دعوى قضائية ضد قناة "الجزيرة" بتهم "السب والقذف والتشهير"، بعد أن كشف أكاذيبها المتواصلة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.

وجاءت الدعوة الموريتانية بعد أيام من تكذيب السودان لـ"الجزيرة"، وأشارت إلى أن القناة القطرية تبث الشائعات والأكاذيب في خدمة أجندة مشبوهة تعمل لأجلها.

وإلى جانب التحركات المتنامية لمحاكمة تنظيم الحمدين و"جزيرته"، كان لافتا هذا الأسبوع أيضا تنامي التحذيرات في الإعلام الأمريكي من مشاريع قطرية عسكرية مشبوهة، وسط رفض عالمي لعبث "الحمدين" بالتكنولوجيا العسكرية.

دموع أطفال حفيد مؤسس قطر.. وشكوى أممية

في السياق، واصلت أسرة آل ثاني كشف فضائح جرائم "الحمدين" بحقهم وحق الشعب القطري، وفي هذا الإطار عقدت أسماء ريان، زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، حفيد مؤسس قطر مؤتمرا صحفيا، الخميس، بحضور أطفالها الأربعة، بالنادي السويسري للصحافة، كشفت فيه انتهاكات النظام القطري بحق زوجها وأطفالها.

وأضافت أن النظام القطري أصدر حكماً بالسجن على زوجها لمدة 22 عاماً لمجرد مطالباته السلمية بحقه في الميراث، ثم حاول إجبار زوجها المحتجز في سجون الدوحة منذ 6 أعوام على توقيع إقرار بأنه "مختل عقلياً" مقابل إطلاق سراحه، لإبعاده عن دائرة الفعل السياسي في مستقبل قطر كونه حفيد مؤسس الدولة.

وقالت: "تعرضت وأطفالي لإهانات بالغة من النظام القطري، فقد طردونا من منزلنا لنسكن في بيوت مخصصة للعمال".

ولفتت إلى أن كثيرين من عائلة آل ثاني واجهوا نفس مصير زوجها لمجرد مطالبتهم بحقوقهم في وجه تميم بن حمد ووالده.

ونوهت بأن المخصصات في قطر تذهب إلى فئة محددة تخص الطبقة الحاكمة التي تعيش حياة مرفهة فيما يعاني بقية القطريين ويعجز الكثير منهم عن تعليم أبنائه.

وعلى مدى ساعتين كاملتين، لم يكف الأطفال الأربعة، وهم "العنود وعبدالله وأحمد والجوهرة" عن مسح دموعهم، جراء الانتهاكات التي عايشوها من طرد وتشرد وحرمان من أبسط الحقوق.

زوجة حفيد مؤسس قطر تفضح انتهاكات الحمدين

وتقدمت أسماء ريان بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد نظام "الحمدين" جراء تنكيله بزوجها وسجنه وانتهاك حقوقها وأسرتها.

وسلمت ريان الشكوى، الجمعة، إلى محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وذكرت زوجة حفيد مؤسس قطر في شكواها التي عرضتها أمام النسور أن الحكومة والنظام في الدوحة ارتكبا انتهاكات جسيمة بحق زوجها، حيث قاما باستدراجه من الخارج ليتم تلفيق التهم له بالتوقيع على شيكات بدون رصيد ويلقى به في السجن بعد ذلك بدعوى عدم تسديده لديونه.

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وأكدت أنه على الرغم من الضغوط الهائلة التي مارسها النظام القطري عليه حتى يوقع تنازلا عن حقوقه في قطر فإنه رفض؛ ما أدى إلى قيامهم بالانتقام منه ومن أسرته المكونة من زوجته وأبنائه الأربعة.

ودعت زوجة حفيد مؤسس قطر، في شكواها، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى العمل على محاسبة المسؤولين القطريين عن تلك الانتهاكات بحق زوجها وحقها وأطفالهما وكذلك إعادة حقوقهم إليهم من هذا النظام الجائر.

معارضة قوية بالأسرة الحاكمة

وفي السياق ذاته، كشف الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، وجود معارضة قوية داخل صفوف الأسرة الحاكمة لنظام الحمدين، لذلك يستخدم السجن والتنكيل والتعذيب ضد كل معارضيه.

وذكر الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، الجمعة، أن أمير قطر تميم بن حمد مجرد واجهة للحكم، والحاكم الفعلي للدوحة هو والده حمد بن خليفة الذي يكن عداء كبيرا للسعودية.

ولفت إلى أن النظام القطري يسير نحو الهاوية في ظل سيطرة الإيرانيين والأتراك عليه، ورفض أغلبية الأسرة الحاكمة والشعب لسياسة النظام الخارجية واحتضانه لتنظيم الإخوان الذي يستخدمه في العمليات القذرة.

وأضاف أن النظام القطري حاقد على الرياض، لأن حمد بن خليفة لديه أهداف انتقامية، ويدعم الإخوان وغيرهم من التنظيمات الإرهابية لزعزعة استقرار الأمن في السعودية والخليج والدول العربية.

لجنة دولية

ومن الشكوى الأممية إلى مطالب بتشكيل لجنة دولية في جرائم قطر، حيث دعا نشطاء مصريون المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاك قطر للسيادة الليبية، ومحاولاتها العبث باستقرار وأمن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، عبر تقديمها الدعم للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الإخوان الإرهابية في ليبيا.

قطر تمول الإرهاب في ليبيا

جاء هذا خلال ندوة عقدها، الأربعاء، وفد حقوقي مصري مكون من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، ضمن أولى فعالياته على هامش الدورة رقم 40 لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة في جنيف.

وأكد المشاركون في الندوة أن "دعم قطر للتنظيمات الإرهابية لم يقتصر على ليبيا فقط بل يمتد لمصر وغيرها من دول المنطقة، وهو ما يعد خرقاً لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والصادرة عام 2006، والتي تنص على التزام قادة العالم بعدم التدخل في سيادة الدول، واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والمسلحة".

الجزيرة.. جرائم وأكاذيب متواصلة

ضربات متتالية تلقتها قناة "الجزيرة" القطرية، خلال الأسبوع الماضي، حيث كشفت أكاذيبها موريتانيا والسودان، إضافة إلى مستشارة أوباما.

وكشف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، الخميس، عن أكاذيب قناة الجزيرة القطرية "بوق الفتنة" والذراع الإعلامية لتنظيم الحمدين الإرهابي في قطر، مؤكدا أن "شائعاتها وفبركاتها ستنكشف في النهاية".