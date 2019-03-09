مراقبون يكشفون عن الجيش الإلكتروني الإيراني لتشويه سمعة السعودية

كشف ناشطون، عن عشرات الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي، لاستهداف المملكة العربية السعودية.

وبين الناشطون في تغريدات - رصدها "الخليج 365" - أن "هذه ليست حسابات عشوائية، بل مشاريع استخباراتية طويلة المدى تم نشرها وتوثيق بعضها رغم انه لا يتصل بالمملكة مطلقاً وهنا السؤال كيف توثق حسابات مجهولة الهوية والمصدر وتدّعي انها سعودية وثبت انها تدار من دول أخرى؟".

وقال الكاتب في الشرق الأوسط، سلمان الدوسري، "ليس جديدا استهداف دول ومنظمات للمملكة كما يحدث في #فضيحة_الحسابات_المعادية… كل القصة أنهم كل مرة يفشلون في تحقيق مرادهم… من الغباء المراهنة على وعي السعوديين".

وأضاف الدوسري، "المسألة لا تتعلق بحسابات تواصل اجتماعي معادية فقط… بقدر ما هناك شبكة دولية من الوسائل الاستخباراتية هدفها ترويج الاشاعات وبث الأكاذيب للاضرار بأمن السعوديين وضرب استقرارهم يفشلون ثم يعاودون الكرة ثم يفشلون ثم يعاودون الكرة وهكذا".

من جانبه يقول، قاسم المذحجي، أؤكد لك أخي سلمان الدوسري أن هناك غرف عمليات في لبنان والعراق وإيران تدار من قبل الجيش الإلكتروني الإيراني التابع لـ فيلق القدس ومؤخرا تركيا مهمتها الأساسية: التجسس، اختراق المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والعسكرية، ادارة حسابات ومنظمات وهمية لتشويه سمعة وصورة المملكة..ألخ".