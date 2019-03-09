تركيا_تشتعل يجتاح "تويتر".. ومغردون يتساءلون أين الجزيرة القطرية؟

تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، خرجت جموع نسوية حاشدة في تركيا، للمطالبة بحقوقهن التي هنشها النظام الإخواني، وسلبهن من حقوقهن.

السيدات التركيات طالبن في التظاهرة بالإفراج عن زميلاتهن اللاتي يقبعن في سجون أردوغان، الذي بات لا يحبذه الأتراك بعد الآن.

الملفت في الأمر أن قناة الجزيرة كان غيابها في تغطية الأحداث ملموسا، الأمر الذي دفع التشطاء للتساءل أين هي من مجريات الأمور.

وفيما يلي يرصد 'الخليج 365' أبرز ردود المغردين:

المليهي: "بدون مقدمات خرج عشرات الآلاف للشوارع فتحولت لساحات حرب بعد تسليط العلج أردوغان قوات مكافحة الشغب على المدنيين، مستخدمين الرصاص المطاطي والقنابل الدخانية والكلاب والرذاذ الحارق. وبحسب تحذيرات دول غربية لمواطنيها ستزيد وتيرة المظاهرات، ولذلك حثتهم على تجنب السفر لتركيا #تركيا_تشتعل".

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سنورية: "#تركيا_تشتعل طفح الكيل لدى الشعب التركي من دسائس اردوغان وتحالفه مع الارهاب ومع بعض من الدول التي اصبحت أوكار لك ومنافق ومرتزق وبعد أن اعتقل أكثر من نصف الشعب التركي بالسجون".

القحطاني: "في #يوم_المراه_العالمي الشرطة التركيه تقمع مظاهرات نسائيه سلميه وتستخدم الغاز المسيل للدموع".

الصحفي الحر: "هل صحيح ب ان #تركيا_تشتعل ؟ وين #قناة_الجريرة عن الأحداث ؟ و لا اعلامهم "موجه" و"مسلط" على العرب؟".

محمد سليمان: "مئات الألاف من النساء خرجن في مظاهرات يطالبن بحقوقهن ويهتفن باسماء المعتقلات في السجون من بينهن النائبه السجينه ليلى غوفين، ذكر أن في سجون اردوغان 18 ألف سجينه بلا تهمه #تركيا_تشتعل".

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