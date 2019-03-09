الأمم المتحدة تعين وزير الخارجية الإثيوبي مديراً لمكتبها بنيروبي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تعيين وزير الخارجية الإثيوبي ورقنه قبيو رئيسًا لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي خلفا للغانية هانا تيتيه التي تم تعيينها كممثل خاص للأمين العام بالاتحاد الأفريقي.

وقال جوتيرس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية السبت، إنه عيّن وزير الخارجية الإثيوبي الحالي ورقنه قبيو رئيسًا لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي.

وبحسب المصدر نفسه، فإن تعيين قبيو جاء تقديراً لأدوار إثيوبيا المهمة في تعزيز السلام والأمن الإقليميين وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتداولت وسائل إعلام إثيوبية، السبت، عدة تسريبات حول تولي نائب رئيس الوزراء الحالي دمقي مكنن حقيبة الخارجية خلفا لقبيو بالإضافة لمنصبه الحالي، فيما يتوقع أن يتم تعيين حاكم إقليم أمهرا جدو أندرجاتشاو الذي استقال الجمعة مستشارا لرئيس الوزراء الإثيوبي.

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ويشغل قبيو منصب وزير الخارجية في إثيوبيا منذ عام 2016، كما تنقل في مناصب عدة بينها وزير النقل 2013-2016 وعضو في مجلس النواب الشعبي الإثيوبي " البرلمان" 2005 -2012.

كما شغل مناصب مختلفة على المستويات الإقليمية والاتحادية لحكومة إثيوبيا، وكان مفوضا عاما للشرطة الفيدرالية الإثيوبية 2001-2012، ومسؤولا للأمن.

ويحمل قبيو درجة الليسانس في الآداب والماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة أديس أبابا، والدكتوراه في علوم الشرطة من قسم العدالة الجنائية وعلوم الشرطة بجامعة جنوب أفريقيا 2016.