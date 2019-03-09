فنزويلا تنشر قوات الجيش لتأمين محطات الطاقة الكهربائية

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، عن نشر قوات الجيش لتأمين محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.

وأرجع لوبيز في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم السبت، السبب في انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بفنزويلا إلى "هجوم إلكتروني استهدف نظام التحكم الآلى بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية، مما استدعى إغلاقها مؤقتاً، ما تسبب في انقطاع إمدادات الطاقة".

وقال لوبيز إنه ربما يكون مصدر الهجوم الإلكتروني الولايات المتحدة.

Advertisements

وتعرض 23 إقليماً من أقاليم فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة يوم الخميس الماضي، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن حالة الإظلام نجمت عن حادث في محطة "سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية.

وحمل رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، "الإمبريالية الأمريكية" المسؤولية عن الحادث، بينما نفت وزارة الخارجية الأمريكية ضلوعها فيه.

وبدأت أمس الجمعة عودة الكهرباء إلى المناطق المتضررة من حالة الإظلام التي استمرت لنحو 20 ساعة، حسبما ذكرت شبكة تيليسور التلفزيونية الموالية لحكومة كاراكاس.