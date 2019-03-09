320 معتقلاً يضربون عن الطعام في سجون تركيا

بدأ نحو 320 مداناً ومعتقلاً داخل 60 سجناً تركيا إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على الانتهاكات الحقوقية التي تزايدت خلال فرض حالة الطوارئ.
وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان داخل السجون التركية بنقابة محامي "شانلي أورفا"، أنه منذ مطلع هذا الشهر هناك نحو 320 سجيناً بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام على خطى نائبة حزب "الشعوب الديمقراطي الكردي"، ليلى جوفين، التي أعلنت إضراباً مفتوحاً عن الطعام في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بسجن دياربكر، وفقاً لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية اليوم السبت.
وبحسب اللجنة الحقوقية تبين أن هذا الإجراء انتشر داخل العديد من السجون التركية اعتباراً من الأول من مارس (آذار) الجاري.
وذكر التقرير، أن الانتهاكات الحقوقية التي تزايدت خلال فترة الطوارئ أصبحت ممنهجة الآن، مشيراً إلى تعطيل مبادئ حقوق الإنسان الدولية التي تعد تركيا طرفاً فيها، بجانب الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور، وذلك في العديد من المجالات وفي مقدمتها السجون.
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