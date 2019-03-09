13 قتيلاً بإطلاق نار داخل ملهى ليلي في المكسيك

قامت عصابة مسلحة، بإطلاق نار جماعي داخل ملهى ليلي في المكسيك، اليوم السبت، موقعة نحو 13 قتيلاً، وفقاً لمصادر أمنية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن 13 شخصاً قتلوا بالرصاص أثناء وجودهم بالملهى في مدينة سالامانكا، بحسب صحيفة "ميرور".

وأصيب ما لا يقل عن 7 أشخاص جراء الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حالة من الهلع والفوضى.

وأفادت التقارير الأولية، إن المسلحين وصلوا في قافلة من الشاحنات، وبدأوا في رش الرصاص على جميع الموجودين بطريقة عشوائية، داخل ملهى "لا بلايا".