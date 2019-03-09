ميكروسوفت: قراصنة إيرانيون يعملون على اختراق الشركات والحكومات في أنحاء العالم

أكد تقرير لشركة مايكروسوفت الأميركية العملاقة، أن قراصنة إيرانيين يعملون على اختراق الأنظمة والشركات والحكومات في أنحاء العالم، تسببوا بأضرار تصل قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات.

وورد في التقرير الذي أجراه باحثو الشركة ونُشر، الأربعاء، أن القراصنة الإيرانيين سرقوا أسرارا ومسحوا بيانات من شبكات كمبيوتر بعد أن استهدفوا الآلاف في نحو 200 شركة خلال العامين الماضيين، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكرت الصحيفة أن مايكروسوفت ربطت بين الهجمات المعلوماتية ومجموعة "هولميوم" الإيرانية، لافتا إلى أن بعض أعمال القرصنة تمت على يد مجموعة إيرانية أخرى تدعى "إيه بي تي 33".

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وقال التقرير إن القراصنة استهدفوا بشكل خاص شركات النفط والغاز، وشركات تصنيع المعدات الثقيلة والشركات الدولية العملاقة في السعودية وألمانيا وبريطانيا والهند والولايات المتحدة، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي 2017 ألقت شركة "فايرآي" اللوم على مجموعة "إيه بي تي 33" في الفيروس الإلكتروني المدمر الذي استهدف منظمات في الشرق الأوسط وغيرها من المناطق.

واعتبر رئيس مركز المعلومات المرتبطة بالتهديدات في مايكروسوفت، جون لامبرت ، أن الهجمات هي "أحداث مضرة للغاية".