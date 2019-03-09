الهند: باكستان تخفي آثار ضربتنا

قالت الهند اليوم السبت، إن باكستان "تخفي الكثير" لأنها منعت الصحفيين من دخول موقع ضربة جوية نفذتها مقاتلات هندية داخل الأراضي الباكستانية.

كان مسؤولو الأمن الباكستانيون قد منعوا فريقاً من "رويترز" من صعود تل في شمال شرق باكستان يوم الخميس، وصولاً إلى مدرسة دينية ومجموعة مبان تحيط بها استهدفتها الطائرات الحربية الهندية أواخر الشهر الماضي. وتعلل المسؤولون "بمخاوف أمنية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار للصحفيين، "قرار باكستان عدم السماح للصحفيين بزيارة الموقع يعني أنها تخفي الكثير".

وأكد كومار موقف نيودلهي بأن الضربات الجوية الهندية كانت "ناجحة وحققت الأهداف المنشودة"، وذلك رداً على سؤال بشأن تقرير أشار إلى أن صوراً واضحة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر أن المدرسة الدينية لم يطرأ عليها تغيير فيما يبدو.