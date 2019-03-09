الولايات المتحدة تتهم وزير الصناعة الفنزويلي بانتهاك العقوبات

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إن وزير الصناعة الفنزويلي طارق العصامي، الذي تتهمه الولايات المتحدة بالاتجار في المخدرات، وجهت إليه اتهامات بانتهاك العقوبات.

وقالت الوزارة إن العصامي، وهو أيضا نائب سابق لرئيس فنزويلا، انتهك العقوبات المفروضة عليه منذ عامين عندما أضافته الولايات المتحدة إلى قائمة مهربي المخدرات الدوليين بموجب قانون “كينجبين آكت”.

كما وجهت اتهامات إلى شريكه التجاري الفنزويلي سامارك لوبيز بيلو وأربعة آخرين، من بينهم أمريكيان، ساعدوا الرجلين في تجنب العقوبات.

وقالت الوزارة إن العصامي انتهك العقوبات من خلال استخدام شركات أمريكية لحجز طائرة خاصة للقيام برحلات خارجية، من بينها رحلة من روسيا إلى فنزويلا في 23 فبراير.

ويواجه العصامي ولوبيز بيلو/ وعمر كل منهما 44 عاما خمسة اتهامات تتعلق بانتهاك العقوبات وانتهاك قانون “كينجبين آكت” الذي يستهدف من يعتقد أنهم يشكلون تهديدات للأمن القومي الأمريكي وللسياسة الخارجية الأمريكية والاقتصاد الأمريكي.

وقد تصل العقوبة القصوى لكل تهمة من التهم الخمسة إلى السجن لمدة 30 عاما.

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