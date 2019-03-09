محتجو "السترات الصفراء" يسعون إلى إعطاء زخم جديد لتحركهم

اسماء السيد - باريس: يسعى محتجو "السترات الصفراء" السبت إلى إعطاء زخم جديد لتحركهم المناهض للسياسة المالية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون عبر تظاهرات في أنحاء فرنسا واعتصام قرب برج إيفل وتعبئة للنساء، علمًا بأنه السبت السابع عشر للحركة.

وكان عدد المحتجين 282 ألفًا حين اطلقوا تحركهم للمرة الاولى في 17 نوفمبر. وشكل هذا الاستياء الشعبي أسوأ ازمة يواجهها ماكرون منذ انتخابه العام 2017.

لكن على مدى أربعة اشهر أخذ عدد المتظاهرين يتراجع، حتى إنه كان اقل من أربعين الفًا في الثاني من مارس، بينهم أربعة آلاف في باريس.

غير أن المتظاهرين يشككون في هذه الارقام، ويؤكدون أن التعبئة مستمرة قبل اسبوع من انتهاء "النقاش الوطني الكبير" الذي دعت اليه السلطات للاستماع الى المطالب وتقديم حلول سياسية.

الحدث الابرز خلال نهاية الاسبوع في باريس سيكون اعتصامًا قرب برج ايفل، في موازاة تظاهرات في مدن أخرى وسط مخاوف دائمة من أعمال عنف تخللت التظاهرات السابقة.

ومساء الجمعة، حاول نحو ثلاثين متظاهرًا نصب خيم قرب برج ايفل، لكن قوات الامن منعتهم، بحسب مراسل فرانس برس. لكن منظمي التحرك أكدوا عبر صفحتهم على فايسبوك "أننا سنبقى في المكان طوال نهاية الاسبوع وما بعد ذلك إذا استدعى الامر".

وكان قادة "السترات الصفراء" دعوا الى هذا الاعتصام. وقال أحدهم مكسيم نيكول الخميس في شريط مصور "أيام الثامن والتاسع والعاشر (من مارس) اعتصام كبير وتعبئة كبيرة. سنبيت في المكان".

يتزامن السبت السابع عشر للحركة الاحتجاجية مع اليوم العالمي للمرأة. ودعت نساء "السترات الصفراء" الى تظاهرة السبت في باريس، وتحديدا اعتبارا من الساعة 11,00 إنطلاقا من جادة الشانزيليزيه.

