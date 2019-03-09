شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد فى ذكرى مئوية 1919: كانت ثورة فريدة عكس ثورات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن منزل سعد زغلول كان الإلهام والقيادة لثورة 19، موضحا أن الشعب إذا أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر وخاصة أن الثورة استمرت لما يقرب من 5 أعوام، لافتا إلى أن معارك الوفد صدرت لمصلحة العمال والفلاحين وحكومات الوفد كانت تقف بجانب العمال والفلاحين.

وأضاف أبو شقة، خلال كلمته بمنزل سعد زغلول، خلال احتفالية مئوية ثورة 1919، أن معاهدة 36 تؤكد العمل السياسى المحترف وهو من لا يؤخذ كله لا يترك كله وكنا أمام مرحلة جديدة من كفاح الشعب المصرى، موضحا أن التاريخ لابد أن يقف أمام ثورة 19، مشيرا إلى أن فؤاد باشا سراج الدين استعاد حزب الوفد إلى الحياة السياسية ولا زال حزب الوفد على مبادئه وكان ولا زال مدافعا عن الدولة المصرية حارسا للوطن والمواطن موجها التحية للجميع فى نهاية كلمته مرددا عاشت مصر حرة.

ولفت رئيس حزب الوفد، إلى أن الوثائق المصرية تؤكد على إرادة الشعب المصرى وكانت أيضا على إرادة الاستقلال موضحا أن ثورة 19 لا زالت محل تفسير وتحليل ليس فى مصر ولكن فى العالم أجمع ستظل دراسة، مضيفًا أن التاريخ سيقف أمام ثورة 19 نظرا لكونها ثورة فريدة على خلاف ثورات العالم، قائلًا: "رأينا الجميع يد واحدة المرأة والشباب والرجال ذاكرا محمود فهمى النقراشى وأحمد ماهر".

وتمر اليوم الذكرى المائة لثورة 19 التى قام بها الزعيم الراحل سعد زغلول ومئوية حزب الوفد ويحتفل الحزب بمقر منزل سعد زغلول بوسط القاهرة.