شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تبحث دور الحكومة فى حل مشكلة الزيادة السكانية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 اجتماعات الأسبوع الجارى، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، حيث تناقش يوم الأحد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (54) لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، بشأن إطار الدعم الموحد 2017 - 2020، الموقعة في القاهرة بتاريخ 29/10/2017، والخطابات المتبادلة المُكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17/10/2018 و30/10/2018.

فيما تناقش اللجنة يوم الإثنين، مشروع القانون النيابى بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

أما يوم الثلاثاء، تناقش لجنة الخطة حسب جدول أعمالها عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء أجهزة العلاج النووي لمستشفيات وزارة الصحة بالدقهلية، بالإضافة إلي انعقاد اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة المشاكل التي تواجه الجهات الإيرادية بالدولة مشاكل العمالة داخل مصلحة الضرائب المصرية.

وفي ذات السياق، تبحث اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة استراتيجية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء، خلال اجتماعها الأحد، والمطالبات التى طالبت بها اللجنة الفرعية فى اجتماعها المؤرخ بتاريخ 3/3/2019 لوزارتى التضامن الاجتماعى والتعليم العالى والبحث العلمي، فيما تواصل اجتماعاتها يوم الإثنين، بشأن مطالبها من وزارتى التربية والتعليم والنقل.

وتعقد اللجنة الفرعية، اجتماعأً يوم الأربعاء، بشأن دور عدد من الوزارات في حل مشاكل الزيادة السكانية والبطالة والصحة والبيئة والتعليم والثقافة، ومنها وزارات :"التعليم العالي والبحث العلمي - التضامن الاجتماعي - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - النقل - التربية والتعليم والتعليم الفني - الكهرباء والطاقة المتجددة – الثقافة - الاستثمار والتعاون الدولي، الموارد المائية والري، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، البترول والثروة المعدنية - المالية - التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - الآثار - التجارة والصناعة - القوى العاملة - التموين والتجارة الداخلية - التنمية المحلية - الشباب والرياضة - البيئة - الصحة والسكان".