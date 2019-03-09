اليوم.. حزب الوفد يفتتح معرضا للصور التذكارية عن ثورة 1919

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، عصر اليوم السبت، معرض الصور التذكارية لثورة 1919 للشخصيات العامة والنخبة السياسية والجمهور بالمقر الرئيسى للحزب بالدقي.
ومن المقرر أن يستمر المعرض فى فتح أبوابه أمام الجمهور خلال الأيام المقبلة، ويعقد المعرض تحت رعاية كل من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والدكتور هانى سرى الدين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.
ويأتى معرض حزب الوفد بالتزامن مع احتفال مصر فى مثل هذا اليوم من كل عام بيوم الشهيد، وهو اليوم الذى يخلد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن.
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