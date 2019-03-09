موجز الإمارات || تحذير هام من «أبوظبي للرقابة الغذائية» ..مواطنة تتسبب في دهشة رواد مواقع التواصل .. الأمن يوجه ضربة موجعة للعقرب ..

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

حذّر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من تخزين الأطعمة المطبوخة والمحفوظة في البرّاد أكثر من خمسة أيام، حتى لا يبدأ النمو البكتيري أو العفن بالظهور على الأطعمة.

ووجّه أربع نصائح لحفظ واستهلاك الأغذية خلال رحلات الأسر إلى المتنزهات والبر، هي: الحفاظ على نظافة اليدين أثناء إعداد الطعام، واستخدام المناديل الورقية عند الحاجة، ووضع الطعام في حمام ثلجي مع تعريضه للهواء البارد، وترك الطعام في حاويات مغلقة قدر الإمكان.

وحدد الجهاز عدداً من الضوابط والإجراءات التي يجب على المستهلكين اتباعها عند القيام بعملية التسوق وشراء المستلزمات الغذائية، أهمها شراؤها من مصدر موثوق ومعتمد، وعدم شراء الأطعمة المبردة المعروضة في درجة حرارة الغرفة العادية، وتقنين المشتريات، والابتعاد عن المعلبات المنتفخة أو المنبعجة أو التي عليها صدأ أو المثقوبة بالخطأ، مع ضرورة الإبلاغ عن المخالفات الغذائية أثناء التسوق، بما يسهّل اتخاذ الإجراء الفوري والرادع بحق المتجاوزين.

وتضمنت ضوابط شراء الأغذية - التي أوردها الجهاز على موقعه الإلكتروني - الإسراع بنقل المشتريات الغذائية إلى المنزل، وشراء المواد الغذائية المجمدة والمبرد في آخر مراحل التسوق، لتفادي تغير حالة حفظها أو درجة حرارتها، مشدداً على أهمية عدم خلط المواد الغذائية والمواد الكيميائية (كأدوات التنظيف والمبيدات الحشرية) أثناء التسوق.

وأفاد الجهاز بأنه أثناء عملية إعداد وتجهيز الطعام، فمن الضروري غسل الأواني المستخدمة بماء ساخن وصابون، وترك الأواني المغسولة لتجف في الهواء في حال عدم توافر منشفة نظيفة وجافة، إضافة إلى تنظيف الثلاجة ورفوفها وخزانات المطبخ بانتظام لإزالة الفتات والسوائل التي يمكن أن تكون بيئة خصبة للنمو البكتيري.

وأكد الجهاز أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال استخدام الأواني نفسها والمعدات للأغذية النيئة والمطبوخة في الوقت نفسه، ودون غسلها بالماء والصابون، مشيراً إلى أنه يجب طهي اللحوم جيداً، خاصة المفرومة، حتى يصبح سائلها شفافاً، ويكون اللحم خالياً من اللون الوردي.

وذكر أنه في حال تسخين الطعام أكثر من مرة، يجب التأكد من وصول الحرارة لكل الطعام، وعدم الاكتفاء بالتسخين البسيط، لكونه يشجع على النمو البكتيري. كما يفضل تسخين الكمية التي يريد المستهلك تناولها، وعدم تسخين كل الطعام في كل مرة، داعياً إلى عدم استخدام لوح تقطيع اللحوم والدواجن في تقطيع الخضراوات، لتفادي التلوث العرضي، وفصل الأغذية المطبوخة عن النيئة.

ودعا الجهاز إلى التأكد من درجة حرارة البرّاد، مع مراعاة تبريد الطعام الساخن وتغطيته قبل وضعه فيه. ونصح بعدم ملء البراد بالأطعمة، وترك مساحة كافية لمرور الهواء البارد للحفاظ على الطعام.(المصدر)

شرطة أبوظبي تضبط 40 كيلو مخدرات مع "العقرب" وشريكه

ضبطت شرطة أبوظبي، نحو 40 كيلو غراماً من مخدر الكريستال، بحوزة شخصين يحملان الجنسية الأسيوية "العقرب وشريكه"، تم تخزينها في سيارة قديمة متوقفة في مصفح الصناعية.

وأفاد مدير مديرية مكافحة المخدرات العقيد طاهر غريب الظاهري، بأن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض عليهما، وهما يعكفان على تسويق سمومهما، عبر إعادة تغليفها بأوزان تسهل حملها وترويجها للمتعاطين بعد توزيعها بسرية في الأحياء السكنية.

وأوضح أنه تم رصد النشاط الإجرامي للمشتبهيْن، من الجنسية الآسيوية، بعد التأكّد من حيازتهما كمية من المواد المخدرة، بقصد الإتجار، حيث تم مراقبتهما، ومعرفة هوياتهما ومقر سكنهما ومكان تخزين الممنوعات، إلى أن حانت ساعة الصفر.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على تطويق المخدرات، وجميع الآفات التي من شأنها العبث بموارد الدولة ومقدراتها، والإضرار بأمن المجتمع وشبابه، عماد الوطن ومستقبله.(المصدر)

مواطنة تلد طفلة في الشهر الخامس من الحمل

نجح أطباء في أبوظبي في إنقاذ طفلة مواطنة حديثة الولادة تمت ولادتها عن عمر 23 أسبوعاً و 3 أيام من الحمل (خمسة شهور فقط)، وبلغ وزنها عند الولادة 550 غرام وطولها 30 سنتيميتراً، حيث تعتبر من الحالات النادرة على مستوى العالم من جهة موعد الولادة ووزن المولودة الذي يعتبر قليل جداً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الوزن المثالي للمولود بعد اكتمال مدة الحمل يزيد عادة عن 2500 غرام.

وأوضح استشاري ورئيس قسم الخدج وحديثي الولادة في المستشفى دانة الإمارات الدكتور إيفانيو أسويتا أن نسبة حدوث الولادة على عمر 23 أسبوعاً من الحمل عالمياً هي في حدود 5 ولادات بين كل 10 آلاف ولادة، وأن نسبة استمرار حياة المولود على هذا العمر من الحمل هي 29%، موضحاً أن كل أعضاء المولود على هذا العمر من الحمل تكون غير مكتملة ومنها الرئتين، ولا تستطيع هذه الأعضاء القيام بوظائفها ما يتطلب إدخال المولود في حاضنة تتوفر فيها بيئة مشابهة لرحم الأم ودعمها بأجهزة للتنفس والتغذية وغيرها حتى يصل المولود الى عمر ال 35 أسبوعاً من الحمل ويزن أكثر من 1800 جرام.

وأشار إلى أنه أجريت فحوصات وقائية شاملة للمولودة عند ولادتها وخلال مكوثها في المستشفى منها فحص شبكية العين وفحوصات القلب والدماغ وغيرها من الفحوصات التي تجرى لجميع المواليد في مستشفى دانة الإمارات، وقبل مغادرتها العناية المركزة أظهرت آخر الفحوصات اكتمال نمو جميع أعضائها وقيامها بوظائفها على الوجه الأكمل.

وأعرب والد المولودة عبد الله علي الكعبي عن سعادته البالغة بإنقاذ ابنته ريما التي ولدت في الشهر الخامس من الحمل حيث حصلت علامات الولادة المبكرة لوالدتها في هذا الوقت وقد كان وزنها صغير جداً عند الولادة قائلاً في البداية فكرت السفر للعلاج في الخارج إلا أن الأطباء المختصين أجمعوا على أنه لا أحد يتحمل مسؤولية نقلها لصعوبة عملية النقل، ولا ينصحوا بذلك.(المصدر)