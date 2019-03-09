أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار، أنّ "الجيش الهندي يراقب بشكل صارم لصدّ أي هجمات جديدة من باكستان"، مبديًا شكوكًا إزاء "خطوات باكستان ضد الجماعات المسلحة".

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الهند أبدت شكوكا إزاء خطوات باكستان ضد الجماعات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.