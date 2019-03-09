قوات سوريا الديمقراطية أعلنت استئناف عمليتها العسكرية على بلدة الباغوز

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استئناف عمليتها العسكرية على بلدة الباغوز آخر معقل لتنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي وذلك بعد توقف العملية امس.
وكان قد صرح مسؤول دفاعي أميركي كبير في واشنطن أن عملية استعادة السيطرة على الباغوز قد تستغرق أيامًا أو حتى أسابيع، مؤكدا "خروج نحو 20 ألفًا من مسلحي التنظيم وأسرهم خرجوا من الباغوز حتى الآن.".
وأعلن التحالف الدولي و"قسد" خلال الأيام الماضية عن هدنة مع "التنظيم " بغية خروج المدنيين والمستسلمين من عناصر ه حيث خرج أثناء الهدنة آلاف الأشخاص من بلدة الباغوز بينهم مدنيون وعوائل وعناصر يتبعون للتنظيم .
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