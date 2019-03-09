النشرة: وزير البيئة وصل الى بلدية زحلة ضمن جولته التفقدية

افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن "وزير البيئة فادي جريصاتي وصل الى بلدية زحلة وهي المحطة الأولى له ضمن جولة زحلية يتفقد خلالها المطمر الصحي ومحطة تكرير المياه في المدينة".

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