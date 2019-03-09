اللبنانية الأولى رعت حفلا موسيقيا لمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"

رعت اللبنانية الأولى ناديا عون، حفلًا موسيقيًّا تحت عنوان "نساء مؤلفات الموسيقى" في كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في بيروت، بدعوة مشتركة من رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، سفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا شموتزكيرغوز ورئيس المعهد الوطني العالي للموسيقى بسام سابا؛ وذلك لمناسبة "اليوم العالمي للمرأة" وتقديرًا للدور الّذي تضطلع فيه المرأة عمومًا، والمرأة اللبنانية على وجه الخصوص في إرساء مجتمع قائم على قيم التلاقي والتضامن والمحبة.

في هذا الإطار، لفتت رئيسة اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية للقرار 1325 في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ميرين معلوف أبي شاكر، ممثّلةً عون روكز، إلى أنّ "هذا النشاط الّذي نقيمه برعاية اللبنانية الأولى، هو احتفال مشترك بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وسفارة سويسرا في لبنان والمعهد الوطني العالي للموسيقى، يهدف الى إلقاء الضوء على دور الموسيقى والفنون ورسالتهما كركيزة أساسية لإرساء ثقافة المساواة في المجتمع".

وذكرت أنّ "في العام الماضي، احتفلت الهيئة الوطنية مع السفارة السويسرية في لبنان باليوم العالمي للمرأة، من خلال عرض فيلم "The Divine Order" الّذي يظهر مثابرة النساء السويسريات في نضالهن للحصول على حقّهن بالاقتراع في العام 1971"، منوّهةً إلى أنّ "بالرغم من أنّ تاريخ النضال من أجل حقوق المرأة يختلف بين البلدان والأجيال، إلّا أنّ هذه النضالات تبقى كلّها متجذّرةً في التوق عينه إلى المساواة والعدالة، وفي عقد العزم على الاستمرار في النضال من أجل إحقاق الحق".

وأوضحت أبي شاكر، أنّ "هذا العام، قرّرت الهيئة الوطنية بالاشتراك مع المعهد الوطني العالي للموسيقى والأوركسترا الفلهارمونية، إقامة احتفال موسيقي للثناء على الدور الّذي تؤدّيه النساء المؤلّفات في التاريخ ومساهمتهنّ في الثقافة والفن"، مؤكّدةً أنّ "الثقافة والفنون ليستا فقط جزءًا أساسيًّا من تاريخنا الشخصي والمجتمعي والوطني كما من هويتنا، بل تشكّلان أيضًا غنى وطنيًّا استراتيجيًّا، له تأثير كبير على الاقتصاد والصحة والتعليم وغيرها من المجالات. والثقافة والفنون تجسّدان الحرية التي تؤدي الى مجتمع قوي يقوم على مبدأ التوازن".

أمّا شموتزكيرغوز، فشدّدت على أنّ "في اليوم العالمي للمرأة، يتّحد البلدان سويسرا ولبنان، مرّة جديدة من أجل حقوق المرأة! فنحن النساء نشكّل أكثر من نصف مجتمعاتنا".

وركّزت على أنّ "انطلاقًا من نجاح حفلنا المشترك في العام الماضي، قرّرنا مع كلودين كلودين عون روكز أن نتعاون معًا من جديد. فكان الاحتفال بالموسيقى هذه السنة، من خلال فكرة القائد الرئيسي للأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية المايسترو هاروت فازليان، من خلال تقديم تحية للنساء مؤلّفات الموسيقى اللواتي أَثرَين عالم الفنون والثقافة عبر قرون، من خلال ألحانهن الساحرة. وتتمحور فكرته حول شعار "#HEForShe".