المطران درويش التقى جبق: نضع كل امكاناتنا بتصرف وزارة الصحة

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك وزير الصحة العامة جميل جبق في مطرانية سيدة النجاة في زحلة.

ولفت درويش الى ان "مطرانية سيدة النجاة تشعر اليوم بفرح وغبطة باستقبال معالي وزير الصحة جميل جبق فأهلاً وسهلاً وسيدة النجاة وزحلة ترحبان بك اليوم في هذه الجولة البقاعية التي تقوم بها"، لافتا الى ان "مطرانية سيدة النجاة تأسست في القرن الخامس في عنجر ثم انتقلت الى الفرزل، وفي اوائل القرن الثامن عشر انتقلت الى زحلة. نحن اليوم في اطار التحضير للذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير من زحلة، والمطران مغبغب مطران الأبرشية وسلفي هو الذي عمل وناقش وبحث وشدد على ان تلحق الأقضية الأربعة: زحلة، بعلبك، حاصبيا وراشيا بدولة لبنان الكبير، التي اعلن قيامها من زحلة".

وأكد درويش اننا "نضع كل امكاناتنا بتصرف وزارة الصحة واستقبلك بصفتي رئيس مجلس ادارة مستشفى تل شيحا، وانا مطّلع على جهودك الكبيرة والعظيمة جداً في القطاع الصحي في لبنان، أحب الأطباء والممرضات والجهاز الإداري ان يكونوا معنا في استقبالك، لنشكرك على جهودك لإنماء القطاع الصحي في لبنان. نتمنى ان يصار في عهدك الى تطبيق البطاقة الصحية لكل اللبنانيين، وهكذا تكون الدولة تحضن المواطنين كأولادها."

وفي ختام كلمته وجه المطران درويش تحية الى مدير العناية الطبية في وزارة الصّحة العامّة، الدكتور جوزيف الحلو شاكراً اياه على جهوده، وقدّم للوزير جبق هدية تذكارية

الوزير جبق رد بكلمة شكر فيها المطران درويش على حفاوة الإستقبال فقال

من جهته شكر جبق المطران درويش على ترحيبه في قلب مطرانية زحلة سيدة النجاة، معتبرا انه "كان من المستحيل متابعة الجولة دون الحصول على بركة من سيادة المطران، والإستماع الى المطالب الصحة التي من الممكن ان نحققها في هذا القطاع في منطقة زحلة والبقاع الغربي".

ولفت الى ان "القطاع الإستشفائي الخاص في لبنان هو شريك مهم لوزارة الصحة، لأننا بدون القطاع الخاص لا يمكننا الإستمرار وهناك 85 في المئة من مستشفيات لبنان هي خاصة، واطلعني سيادة المطران على المبالغ المستحقة للمستشفى من وزارة الصحة وانشاءالله مع صدور الميزانية سندفع المستحقات كلها"

وحضر اللقاء النواب سليم عون وعاصم عراجي، النائب السابق انطوان ابو خاطر، رئيس بلدية زحلة – المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب، المدير العام في مجلس النواب كريستين زعتر معلوف، السفير ايلي الترك، مدير العناية الطبية في وزارة الصّحة العامّة الدكتور جوزيف الحلو، رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط، الجهاز الإداري والتمريضي والأطباء في مستشفى تل شيحا وعدد من الكهنة والمدعوين.

من جهة اخرى التقى درويش وفداً من اصحاب صالونات التزيين النسائي في زحلة عرضوا له مشاكلهم وهمومهم بعد القرار الذي اتخذه محافظ البقاع بمنع العمال الأجانب العمل في هذه الصالونات الا بعد حصولهم على اجازة عمل.

وطلبوا من المراجع المعنية اعطاءهم المزيد من الوقت لإيجاد عمال لبنانيين يستطيعون القيام بالعمل المطلوب، خاصة وان معظم الشباب والشابات اللبنانيات انخرطوا في الأسلاك العسكرية واصبحت مسألة ايجادهم صعبة.

كما لفتوا الى ان قرار سعادة المحافظ اضر كثيراً باصحاب الصالونات التي على كاهلهم اعباء مالية كبيرة، وافاد العمال الذين كانوا يعملون لديهم، بحيث اصبحت السيدة تتصل بالعامل ليذهب الى منزلها لتسريح شعرها عوضاً عن الذهاب الى الصالون.

واكّد الجميع انهم تحت سقف القانون، وان كل ما يطلبونه هو اعطائهم المزيد من الوقت لإيجاد اليد العاملة المتخصصة، خاصة وانهم على ابواب موسم اعياد وقدوم فصل الصيف.

من ناحيته ابدى المطران درويش تفهماً كبيراً لمطالب اصحاب صالونات التزيين النسائي ووعدهم بمتابعة الموضوع مع المراجع المختصة.