الطقس مشمس دون تعديل يُذكر بدرجات الحراراة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط".
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: مشمس دون تعديل يُذكر بدرجات الحراراة على الساحل وارتفاعها على الجبال والداخل.
الأحد: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل كما تنشط الرياح أحيانًا مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة وتشكّّل بعض الضباب على المرتفعات.
الإثنين: غائم جزئيًا مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع على الجبال والداخل ودون تعديل يُذكر على الساحل، كا يتكوّن بعض الضباب على المرتفعات في الفترتين الصباحية والمسائية.
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