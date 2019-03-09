الطقس مشمس دون تعديل يُذكر بدرجات الحراراة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط".

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: مشمس دون تعديل يُذكر بدرجات الحراراة على الساحل وارتفاعها على الجبال والداخل.

الأحد: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل كما تنشط الرياح أحيانًا مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة وتشكّّل بعض الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيًا مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع على الجبال والداخل ودون تعديل يُذكر على الساحل، كا يتكوّن بعض الضباب على المرتفعات في الفترتين الصباحية والمسائية.