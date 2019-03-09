الحريري في عيد المعلم: تحية لمربي الأجيال وحاملي راية الثقافة والمعرفة

وجّه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة عيد المعلم، تحية إلى "مربي الأجيال وحاملي راية الثقافة والمعرفة".

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