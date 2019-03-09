استقصاء الجنوب أوقفت في بليدا مطلوبا بموجب خلاصة حكم بجرم تعاطي المخدرات

عَلِمت "النشرة" أنّ "دورية من استقصاء الجنوب في بلدة بليدا قضاء مرجعيون، وبعد عملية من المتابعة والترصّد، أوقفت المدعو "ع. ا. ع" من بلدة عيترون، وهو مطلوب بموجب خلاصة حكم صادرة عن محكمة استئثناف الجزاء في النبطية، بجرم تعاطي المخدرات".
وعُلم أنّ "عناصر الدورية ضبطوا بحوزته حبوبًا مخدّرة. وقد تمّ تسليمه مع المضبوطات إلى مخفر قوى الأمن في ميس الجبل، للتحقيق وإجراء المقتضى القانون بحقّه".
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