عبود: نريد الرسالة التربوية خالية من أي شوائب والحل المتعلق بالدرجات الست لن يمر

دعا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، إلى "عدم "تهشيل" الخريجين عن مهنة التعليم، على اعتبار أنّنا نرى أوضاع بعض المعلمين ونعرف أنّهم يعانون من صعوبات مادية"، مشدّدًا على "أنّنا نريد الرسالة التربوية خالية من أي شوائب، وهناك معاناة كبيرة في بعض المدارس "الدكاكين".

وبيّن في حديث تلفزيوني، أنّ "القانون لم يعطينا دورًا لمتابعة التعويضات في صندوق التعويضات"، مؤكّدًا أنّ "المعلّم لا يجب إلّا أن يكون مكرّمًا". وأوضح "أنّنا نتواصل مع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار الّذي لديه نية أن لا يكون هناك شوائب في التعليم".

وركّز عبود، على أنّ "المشكلة أنّ الكرامة غير مُصانة في عدد من المدارس، ومصانة في مدارس كثيرة أُخرى"، منوّهًا إلى أنّ "هناك مدارس طبّقت سلسلة الرتب والرواتب، وأُخرى لم تطبّقها".

وشدّد على أنّ "الحل الّذي يُطرح في بكركي حول الدرجات الست، ليس الحل الّذي ممكن أن يتمّ القبول به أو السير به؛ لن يمرّ". ورأى "أنّنا ربّما كنقابة لم نتّخذ الإجرات غير الشعبوية اللازمة في تحرّكاتنا، وأخذنا مسارًا تفاوضيًّا وقضائيًّا".