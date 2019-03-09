جابر رعى حفل تكريم الاساتذة المتقاعدين في النبطية

رعى النائب ياسين جابر الاحتفال الذي نظمتها المنطقة التربوية في محافظة النبطية ومركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي في النبطية بمناسبة عيد المعلم احتفال تكريم الاساتذة المتقاعدين في قضاء النبطية لعام 2018.

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